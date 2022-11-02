İki bakanlıkta açık bulunan kadrolara atama kararı Resmi Gazete'de

02 Kasım 2022 Çarşamba, 01:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınav sonucuna göre iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.