İki çocuk kavga etti, ağabeyi aileyi silahla tehdit etti!

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

SİLAHI ÇEKEREK AİLEYE DOĞRULTTU!

İddiaya göre, iki küçük çocuğun kavga etmesi üzerine, dayak yiyen çocuğun ağabeyi diğer çocuğu kızarak uyardı. Bunun üzerine uyarılan çocuğun babası evinden dışarı çıkar çıkmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek çocuğun ağabeyi ve annesine doğrulttu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin önce silahını çektiği, ardından bir süre sonra çocuğu ve annesini iteklediği görüldü. Olayı öğrenen kadının eşi, şüpheliyi telefonla arayarak neden böyle bir davranışta bulunduğunu sordu. İddiaya göre şüpheli, "Sen gel hele, bu küçük silah bir şey değil. Daha büyükleri de var" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Silahıyla birlikte aracına binerek olay yerinden uzaklaşan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirilen şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.