İki çocuk parktaki oyun grubunu yaktı
Çorum’un oyun parkındaki oyun grubu yandı. 2 çocuğun çıkardığı belirlenen yangın anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Azerbaycan Caddesi’ndeki bir parkta oyun grupları alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Pakın yakınından geçen sürücüler, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangında oyun grubu kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yangını 2 çocuğun çıkardığı belirlendi. Çocuklar yakalanarak ailelerine teslim edildi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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