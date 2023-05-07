İki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya’nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.
Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada Mutlu Ayhan, F.A. ve Z.A. silahla vurularak yaralandı.
Durumu haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan ilk müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
BİR KİŞİ KURTARILAMADI
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri inceleme başlattı.
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