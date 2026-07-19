‘İki haftaya hazır olacak’ denmişti, açıklamanın üzerinden bile üç ay geçti: Hasan Mutlu dosyasında iddianame bekleniyor

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sağlık sorunlarına karşın 10 aydır Silivri’de tutuklu bulunuyor.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’in, Nisan 2026’da yaptığı “Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa dosyalarına ilişkin soruşturmaların sonuna geldik. İddianame iki hafta içerisinde hazır olacak” açıklamasının üzerinden 3 ay geçmesine karşın Bayrampaşa dosyasına ilişkin iddianame tamamlanmadı.

Konuya ilişkin tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun avukatı ve kızı Begüm Nazlı Mutlu Cumhuriyet’e konuştu.

“Babam Hasan Mutlu, 10 aydır tutuklu. Aradan aylar geçti. Bayramlar geçti. Doğum günleri, aile sofraları, en sıradan anlar bile eksik kaldı. Ancak hâlâ beklediğimiz en temel şey gerçekleşmedi: İddianame” diyen avukat Mutlu, “Hukukun temel amacı yalnızca karar vermek değil, adaleti zamanında sağlamaktır. Çünkü geciken adalet, yalnızca bir dosyanın uzaması değildir, insanların hayatından eksilen zamandır. Çocukların, torunların ve sevdiklerinin telafisi olmayan kayıplarıdır” ifadelerini kullandı.

“Torunları dedesini hastanede biliyor, her gün dedelerini soruyorlar” diyen avukat Mutlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Aylarca iddianame bekleyen, belirsizlik içinde yaşayan herkes içindir. Hukuk; kişilere göre değil, ilkelere göre işlemelidir. Bugün tek talebimiz ayrıcalık değil, hukukun herkes için eşit uygulanmasıdır.”