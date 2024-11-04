İki ilde uyuşturucu operasyonu... Valizlerde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 04.11.2024 - 10:05

Alınan bilgiye göre, Mersin ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kamyonet belirlendi.

Bunun üzerine takibe alınan kamyonet Adana sınırlarında düzenlenen operasyonla durduruldu. Adana ve Mersin polislerinin birlikte yaptığı operasyonda, kamyonette arama yapıldı.

Arama da plastik boru yüklerinin altına gizlenmiş 2 valiz içerisinde, toplamda 24 kilogram 534 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 41 bin 570 TL ve bin 750 dolar ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İKİNCİ OPERASYONDA 8 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Mersin polisinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalar çerçevesinde bu kez Tarsus ilçesinde şüpheli U.B. belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramada 32 paket halinde 8 kilo 500 gram esrar ile hassas teraziler ele geçirildi.

Yakalanıp emniyette ifadesi alınan şüpheli U.B. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.