İki isim aday olmuştu... Çankaya Belediyesi Başkanvekili belli oldu

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz’da tutuklandı. Çankaya Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Güner’in yerine geçecek başkanvekilini seçmek amacıyla toplandı.
Başkanvekili seçimine, CHP grubundan Belediye Meclis Üyesi Mali Müşavir Haldun Güler ile Meclis 2. Başkanvekili avukat Fevzi Gümüş aday oldu.
İKİNCİ TURA KALDI
Gizli oyla seçilen adayların, ilk iki turda 46 üye tam sayısından 31 oyu alması gerekiyordu.
Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş ise 6 oy aldı. Oyların ikisi geçersiz sayılırken, 5 üye boş oy kullandı. Adaylardan ikisi de 31 oya ulaşamadığından, seçimler ikinci tura kaldı.
HALDUN GÜLER BAŞKANVEKİLİ OLDU
İkinci turda ise, 43 oy kullanıldı. 3 kişi boş oy kullanırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Haldun Güler, 37 oy alarak Çankaya Belediye Başkanvekili görevine seçildi. Fevzi Gümüş, 2 oy alarak seçimi kaybetti.