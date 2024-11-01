İki kardeşin tehlikeli oyununda faciadan dönüldü
Bursa İnegöl'de iki kardeş çakmakla oynadıkları yatak odasında yangın çıkardı. Yangın hızla yayılırken, bina tahliye edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 2’nci katında Baran Ç. ve ablası Ecrin Ç., yatak odasında çakmakla oynarken, yangın çıktı. Yorgan ve battaniyenin tutuştuğunu gören çocuklar, bağırmaya başladı. Sesi duyan anne Nuriye Ç., yangına müdahale etmeye çalıştı.
Anne, yangın hızla yayılınca 4 çocuğunu da alarak evi terk etti. Yoğun duman nedeniyle binada oturanlar da evlerini tahliye etti. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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