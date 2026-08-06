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İki katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

İki katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

6.08.2026 23:50:00
Güncellenme:
DHA
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İki katlı binada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir’de iki katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Yangın akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Dikmenel Sokak’taki bir binada çıktı.

Sokak üzerindeki iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında B.C.K. (21), H.B.İ. (23), E.K. (35) ve N.Y.T. (4) dumandan etkilendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlgili Konular: #eskişehir #Yangın