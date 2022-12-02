İki okuldan 120 bin TL'lik malzeme çalan 3 şüpheli tutuklandı
Batman'da 2 okuldan 120 bin TL değerinde malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Abdulcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu ile Hürriyet Ortaokulu'ndaki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, F.C.K., H.K. ve H.I.'yı şüpheli olarak belirledi. Harekete geçen polis, 3 şüpheliyi operasyonla yakalayıp, gözaltına alındı.
ÇALINTI MALZEMELERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 120 bin TL değerindeki bilgisayar, monitor, yazıcı ve benzer malzemeler ele geçirildi. Ek konulan malzemeler, okullara teslim edildi.
İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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