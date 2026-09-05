İki otomobil, kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesinden Çorlu yönüne giden M.K. yönetimindeki 59 ZM 034 plakalı otomobille karşı yönden gelen H.K.'nin kullandığı 59 AOC 236 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.