İki yakanın şarkıları İzmir’den yükseldi

21 Aralık 2021 Salı, 11:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) Ege’nin iki yakasının şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu (UGİMFED) Genel Başkanı Zafer Güzelkasap, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sanatseverler ve mübadil ailelerin günümüzdeki temsilcilerinin katıldığı konser, ‘Barışın ve Dostluğun Sesi’ ve ‘İki Yakadan Hasret Kokan Şarkılar’ temalarıyla yapıldı.

İKİ KERE YABANCILIK SONA ERSİN

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bu akşam burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mübadeleyle ilgili bir belgesel izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Mübadiller için iki kere yabancı deniyordu. İki kere yabancılığı sonlandırmak üzere bu konserler dostluğa ses versin” diye konuştu.

Konserden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu (UGİMFED) Genel Başkanı Zafer Güzelkasap, Kurtuluş Savaşı sonrasındaki Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürütülen dostluk sürecini hatırlatarak, “Ata’mız 1935 senesinde Balkanlardaki tüm halkları kapsayan Balkanlılar Halk Dansları Festivali düzenledi. Daha sonra sağlığı müsaade etmedi, bitti. Ata’mızın mirasına sahip çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi dostluğu ayağa kaldırmak için ilişkileri tekrar başlattı. Ama bu sene değerli Başkanımız Tunç Soyer’in himayelerinde 8 günlük bir festival de yapıldı. Seneye daha iyisi yapılacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mübadele Korosu’nun Şefi Evrim Ateşler de, konser başlamadan önce Ege’nin iki kıyısının ortak kültürü, şarkıları ve dansları hakkında bilgiler verdi.