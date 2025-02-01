İki yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü
Esenyurt’ta, 3 katlı bir binanın birinci katındaki balkona çıkan 2 yaşındaki Aybars Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı
Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi 3045. Sokak’ta evde oyun oynayan 2 yaşındaki Aybars Ç., balkona çıktı. Bir süre sonra korkuluklara tutunan çocuk, dengesini kaybederek birinci kattan düştü.
Düşme anına tanık olan çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Aybars Ç.’nin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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