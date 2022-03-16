İkinci el otomobil pazarında dikkat çeken düşüş

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarına dair analizler yapan Indicata, şubat ayı verilerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 satış yapıldı. Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen yılın şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında yüzde 16 düşüş belirlendi.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK BİNEK ARAÇ SATILDI

Şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 oldu. Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 309 bin 383 ile Şubat 2021'e göre yüzde 2 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 37'si satıldı.

İSTANBUL SATIŞLARDA İLK SIRADA

İller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 27 pay ve 30 bin 765 satışla İstanbul'da yapıldı. Bunları yüzde 8 pay, 9 bin 133 satışla Ankara ve 6 bin 397 satış, yüzde 6 payla İzmir takip etti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAZAR PAYI DÜŞÜK KALDI

Binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, şubatta en yüksek payı 69 bin 837 satış ve yüzde 60,9 payla dizel otomobiller aldı. Dizel otomobilleri, 41 bin 403 satış ve yüzde 36,1 payla benzinli, 1.734 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti. Oto gazlı otomobillerin payı 1.488 satışla yüzde 1,3 ve elektrikli otomobillerin payı da 236 satışla yüzde 0,2 olarak belirlendi.

EN YÜKSEK PAY, 0-4 YAŞ ARALIĞINDAKİ ARAÇLARIN

Şubat ayında 37 bin 469 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en çok satış 20 bin 420 adetle B segmentinde kaydedildi. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 36,6 ile 0-4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 31,8 payla 11 ve 17 yaş üstü araçlar ve yüzde 31,6 ile de 5-10 yaş aralığındaki araçlar sıralandı.

SATIŞLARDAN EN YÜKSEK PAYI YÜZDE 100 BİN KM ALTI ARAÇLAR ALDI

Satışlardan en yüksek payı yüzde 67 ile 90 bin km'deki araçlar aldı. Ardından yüzde 15 payla 0-30 bin km bandındaki araçlar ve yüzde 9 payla da 30-60 bin km ile 60-90 bin km bandında yer alan otomobiller sıralandı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ORTALAMADA BİR DEĞİŞİKLİK GÖZLENMEDİ

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2.543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 137 bin 260 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, şubatta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada bir değişiklik gözlenmedi. Segment bazlı bakıldığında en büyük farklılıklar A segmentinde yüzde 1,3, F segmentinde yüzde 1,5 fiyat artışı ve B-SUV segmentinde yüzde 1,1 fiyat düşüşü olarak görüldü.