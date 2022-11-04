İKS, İzmir’de fark yaratmaya devam ediyor
Çocukları yeteneklerine göre sportif branşlara yönlendiren İzmir Kids Sports (İKS) eğitim merkezin kurucusu Yusuf Sedir, “İKS olarak en önemli amaçlarımızdan biri, öğrencilerimizin spor ile birlikte sosyal beceri kazanımlarını sağlamaktır. Hayat ile yeni tanışan minik sporcularımıza sadece sporu değil hayatı öğretmektir” dedi.
İzmir Kids Sports (İKS) eğitim merkezi, 2014 yılından bu tarafa çocukları yeteneklerine göre sportif branşlara yönlendirmeye devam ediyor.
İzmir Kids Sports bünyesinde basketbol, futbol, voleybol, cimnastik, tenis ve tırmanma gibi spor dallarında 3-7 yaş arası tüm öğrencilere haftalık kurslar verildiğini belirten merkezin kurucusu Yusuf Sedir, “Çocuklar spor branşları ile tanıştırılarak onların nitelikli gelişimleri sağlanıyor. Tüm öğrencilerimiz yakından takip edilir ve her ay yapılan düzenli fiziksel ölçümleri ile spora olan yatkınlıkları belirlenir. İKS olarak en önemli amaçlarımızdan biri, öğrencilerimizin spor ile birlikte sosyal beceri kazanımlarını sağlamaktır. Hayat ile yeni tanışan minik sporcularımıza sadece sporu değil hayatı öğretmektir. Günümüzde her şeyin değiştiği ve geliştiği dünya koşullarında teknoloji, sanat, müzik nasıl gelişiyor ve değişiyor ise erken yaş spora başlama teknik ve metotları da değişkenlik göstermektedir. İKS olarak ulusal ve uluslararası bu yenilikleri takip etmekteyiz” diye konuştu.
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