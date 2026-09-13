İktidar bir yandan tasarruf söylemini yinelerken, diğer yandan kamuya milyonlarca liralık araçlar alınacak: Hep aynı ezber!

2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi yayınlandı. Geçen yılki genelgede olduğu gibi bu yılki genelgede de “proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği” belirtildi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2027 Yılı Kamu Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacağı da yinelendi. Geçen yılki genelgede de aynı ifade 2026 Yılı Yatırım Programı için dile getirilmişti. Yeni, farklı bir durum yok.

‘ÖZELE’ DESTEK VERİLECEK

Genelgede, kamu yatırım önceliklerinin özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları ile ticareti destekleyecek mahiyette belirleneceği, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verileceği de belirtildi.

Genelgenin ekinde 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne de yer verildi. Rehberde, kaynağı ne olursa olsun, taşıt alımının sadece zorunlu hallerde yapılabileği belirtildi. Kuruluşların taşıt alım tekliflerinin de rehberde yer alan “tahmini taşıt alım bedelleri listesi” dikkate alınarak belirleneceği bildirildi.

VERGİ DAHİL DEĞİL

Teklif edilecek taşıt sayıları belirlenirken, “tahmini taşıt alım bedellerinin her türlü vergi öncesi bedeller” olduğunun da dikkate alınacağı kaydedildi. Genelgede tasarruf söyleminde bulunulurken, gelecek yıl kamuya yine milyonlarca liralık taşıt alınacak. Rehberde “2027-2029 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri Tablosu” da yer aldı.

Tabloya göre, kamuya alınacak binek otomobillerin tahmini bedelleri 2 milyon 248 bin liraya kadar çıkıyor. Bu bedeller vergi öncesi alım bedelleri. Güvenlik önlemli binek otomobiller yani zırhlı binek otomobillerin fiyatı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek.

DOLAR TAHMİNİ 56 LİRA

Rehberde, 2027-2029 dönemi yatırım tekliflerinin 2027 yılı fiyatlarıyla hazırlanacağı belirtildi. Gösterge niteliğinde olmak üzere yıllık ortalama döviz kurunun da 56.05 lira olarak kullanılacağı bildirildi.