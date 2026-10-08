İktidar fon krizinde yine isimleri paylaşmadı, muhalefet tepki gösterdi: ‘Niye listeyi paylaşmıyorsunuz?’

TBMM Genel Kurulu, fon krizini görüşmek için toplandı. Kriz için oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun da başkanı olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel kurulda konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Konuşmasının başında Türkiye’nin güçlü bir finansal yapısı olduğunu söyleyen Yılmaz “Finans piyasalarımızda sistemik bir risk söz konusu değildir” dedi. Krizle ilgili yapılan yorumlara değinen Yılmaz “Lütfen bu soruna olduğundan daha büyük veya küçük bir anlam ifade etmeyelim. Sağlıklı bilgilere dayanan yorumlar yapalım. Aksi takdirde yaşanan sorunlarla bağı olmayan, işini düzgün yapan fonlara ve yatırımcılara zarar veririz” ifadelerini kullandı.

‘HAZİNE KAYNAĞI KULLANILMAYACAK’

Süreçte iktidara yakın isimlerin korunduğuna yönelik eleştirilere karşın Yılmaz “Haksız kazanç sağlayan kim olursa olsun, hukuk kuralları içinde bunun hesabını verecektir. Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Aceleci veya yeterli bilgiye dayanmayan bir yaklaşımla kimseyi haksız yere töhmet altında tutmayacağız” açıklamasını yaptı.

Bu süreçte mağdurlara ödemenin nasıl yapılacağıyla ilgili konuşan Yılmaz “Bu süreçte oluşan özel zararlar için Hazine kaynağı kullanılmayacak. Serbest fonlara giren herkes profesyonel müşteri ve nitelikli yatırımcı talep formu sözleşmesini imzalar. Yüksek kazanç beklentisi ile orantılı yüksek kayıp riskini göze alır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların halihazırda kendi uktelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır. Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Yatırımcılara payları oranında dağılım yapılması genel ilkedir. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile bir milyona kadar ana paranın geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir” dedi.

‘ANA ÖDEME EN FAZLA 1 MİLYON LİRA OLACAK’

Olayın soruştuma sürecine ilişkin bilgi veren Yılmaz “Kurumsal ve kişisel sorumluluklar Devlet Denetleme Kurulu süreci sonucunda netleşecek ve bunun gereği yapılacaktır. Sorunlu fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Bunlardan 85’i tutukluyken, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. 81 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştır. 63 gerçek kişi ile 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazları üzerinde 21 el koyma kararı verilmiştir. 67 kişi ve şirketin varlıklarına, 27 kişi ve şirketin ortaklık paylarına el konulmuştur. 42 gerçek kişinin malvarlığı dondurulmuştur” dedi. Olağanüstü tasfiye kapsamını bir örnekle anlatan Yılmaz “Ana ödeme en fazla 1 milyon lira olacaktır. 1 milyona kadar olanların tamamı ödenmiş olacak, üstü olan hesaplar ise sadece 1 milyon ödeme almış olacak, sonraki hakları baki kalmak koşuluyla” ifadelerini kullandı.

‘NİYE LİSTEYİ PAYLAŞMIYORSUNUZ?’

Yılmaz’dan sonra muhalefet partilerinin temsilcileri söz aldı. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, fon krizi için oluşturulan kurula muhalefetin davet edilmemesini eleştirdi. Kaya “Sürecin siyasi sonuçlarını sadece bir genel başkan yardımcınızı Whatsapp grubundan çıkarma cezasıyla cezalandırarak örtemezsiniz. Çünkü daha ağır cezaları var” tepkisini gösterdi. Yılmaz’ın internette olmayan bir bilgi vermediğini söyleyen Kaya “Ama kendi ellerinde olan o VIP listesinden haberdar olamadık. Kimler bu işin içinde haberdar olamadık. Muhtemelen o kurul toplantısında bunu AKP’li arkadaşlarınızla paylaşmış olmalısınız. Niçin bu listede kimlerin olduğunu Meclis’le paylaşmıyorsunuz? Siz sadece cenaze merasiminin nasıl yapılacağını anlattınız. Katiller kimlerdi?” sorusunu yöneltti.

‘HIRSIZ TANIDIK’

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta “Bu işin içinde hırsızlığı nedeniyle atadığınız bürokratlar var. Siyasiler var. Özel sektördeki arkadaşlarınız var. Hırsız tanıdık, içeride. Soruşturulması gereken bu talimatları kim veriyor. Bize bilmediğimiz bir şey söyleyin. Söylediklerinizi zaten medyadan takip ediyoruz. Fon kurulunda SPK başkanı, BDDK başkanı, MASAK var. Bunların hepsi zanlı pozisyonunda olması gereken kişiler. Bunlarla nasıl bu sorunu çözeceksiniz? Hayati Yazıcı’nın oğluyla ilgili tedbir kararını niye kaldırdınız?” tepkisini gösterdi.

MHP’DEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Hukuksuzluğa tevessül eden, vatandaşımızın hakkına el uzatan kim varsa hesabını hukuk önünde vermelidir. Haksız sağlanan kazançlara tümüyle el konulmalı, mağdurların kayıpları buradan karşılanmalı, milletimize yük getirilmemelidir. Yaşanan gelişmelerin, yapılan soruşturmaların sonuçları tüm ayrıntılarıyla ve sorumlularıyla birlikte milletimizle paylaşılması beklentimizdir” ifadelerini kullandı.

Bu kriz üzerinden “yönetilemeyen bir ülke” algısı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Kalaycı “Durum bu şekildeyken fonlar üzerinden fitne yayarak toplumsal kutuplaşma yaratmak isteyenler devrededir. Türkiye’nin ekonomik, siyasi başarılarla öne çıkıtığı; terörsüz Türkiye hedefleri doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiği bir dönemde oluşan huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler kabul edilemezdir” diye konuştu. Kalaycı, yeni bir Siyasi Ahlak Yasası ihtiyacı olduğunu da belirtti.

‘AKP GRUBU, YILMAZ’I YALNIZ BIRAKTI’

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, krizde adı geçen AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın uzun bir süre ifadesinin alınmamasını eleştirerek “Birkaç kişiyi sorumlu tutarak bu işten kurtulamazsınız. Burada bilerek ve isteyerek halkın parasına çökme var. Sistematik bir sorun var” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Yılmaz’ın Meclis’e yalnız gelmesine dikkat çekerek “Sayın Yılmaz sizi yalnız bırakmışlar. AKP Grubu da sizi yalnız bırakmış. 20 milyar dolarlık yolsuzluk var, 20 kişi yok. Bu kadar ciddiyetsiz bir Meclis gündemi olabilir. SPK tenezzül edip gelmemiş. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu da yok ortada” tepkisini gösterdi. Krizle ilgili Meclis’te ciddi bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirten Temelli “Ama bunu yapmayacaksınız çünkü hepiniz oradaydınız” dedi.

‘DOLANDIRICININ TİCARI SIRRI MI OLUR?’

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yılmaz’a seslenerek “Konuşmanızın birinci amacı piyasaya güven vermek ama siz 14.00’te konuşmaya başladınız, 14.40’a kadar borsa düştü. Güven vermiyorsunuz” dedi. “Siyaset töhmet altında” diyen Başarır “Sizin buraya para yatıranlar, çekenler, yurt dışına kaçıranlarla ilgili net bilgi var. Neden Meclis’e söylemiyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Hukukta çiftte standart olduğunu söyleyen Başarır “Fatma Hanım davetiyeyle çağırılıyor, Vahap Bey neden saat 6’da alınıyor. Bu MASAK’ın görevi bizi mi izlemek? Fondan para çıkaranları açıklayın. 600 kişi parayı çalmış. Kim bunlar? Dolandırıcının ticarı sırrı mı olur? Bağımsız dediğiniz SPK’ye eski milletvekillerini atamışsınız. Türkiye’de bağımsız hiçbir kurul kalmamış” dedi. Süreçte istifa olmamasını da eleştiren Başarır “Şimdi istifa eden, hesap veren, hesap soran yok. Bunu haber yapan kanallar kapatılıyor. Fatma Hanım 2.2 milyarı iade edecekmiş. Ama faizini alırım diyor. Savcılık bir yazı yazmış, yazıda ‘şüpheli’ yazmaktan imtina ediliyor” dedi.