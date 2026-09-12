İktidar geçen yılın altında fiyat açıkladı: Kuru üzümde şok!

Çekirdeksiz kuru üzüm rengi, kalitesi gibi özellikleri dikkate alınarak numaralandırılıyor. Çoğunluğu ise 9 numara üzüm oluşturuyor. Üreticiler günlerdir Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alım fiyatını açıklamasını bekliyordu. Beklenen haber önceki gün geldi. Ancak üreticide büyük hayal kırıklığı yarattı.

TMO’nun yaptığı açıklamaya göre 10 numara üzüm alım fiyatı 100 lira, 9 numara üzüm alım fiyatı 95 lira, 8 numara üzüm fiyatı 90 lira, 7 numara üzüm fiyatı 85 lira. Alım fiyatları geçen yılki fiyatların altında kaldı. 9 numara üzüm için geçen yılki fiyat 120 liraydı. Bu yıl ise 95 lira oldu. 7 numara üzümde geçen yıl fiyat 100 liraydı bu yıl 85 lira. 8 numara üzümün fiyatı geçen yıl 110 liraydı bu yıl 90 lira. Geçen yıl kilosu 130 lira olan 10 numara kuru üzüm de bu yıl 100 liradan alınacak. 9 numara üzümde 150 lira fiyat beklerken 95 lira fiyatla karşılaşan üretici ise kara kara ne yapacağını düşünüyor.

‘ÖNCEKİ YILIN DA ALTINDA’

Üzüm üretiminin önemli bir bölümü Manisa’da gerçekleştiriliyor. Üreticilerle görüşen YENİ Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, geçen yıl 120 lira olan 9 numara üzüm için bu yıl 95 lira fiyat verildiğine işaret ederek, “Oysa önceki yıl da üzümün fiyatı 100-120 liraydı. Şu anda önceki yılın bile altında fiyat açıklanmış durumda. Önceki yıl sattığı üzüme karşılık 3 litre mazot alabilen üretici şu anda 1 litre ancak mazot alabiliyor” dedi. TMO’nun fiyatı açıklamakta çok geç kaldığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Serbest piyasada bu fiyatların çok altında fiyatlarla alım yapılıyor. Borcu olan üretici borçlarını kapatabilmek için tüccara 60-65 liradan üzüm satmak zorunda kaldı. Eline geçen ücret 50-55 lira arasında. Ciddi bir sıkıntı söz konusu. Yaş üzümde de sorun var. Alkollük üzüm 18-20 liradan satılırken şu anda 8 lira” diye konuştu.

‘BEKLENTİNİN ÇOK UZAĞINDA’

Bakırlıoğlu, sezonun başından beri TMO’ya fiyatı açıklaması çağrısı yaptıklarını, ancak dinletemediklerini, açıklanan fiyatların beklentilerin çok uzağında olduğunu vurguladı. Maliyetlerde ciddi artışlar olduğuna, mazotun yüzde 100’ün üzerinde zamlandığına işaret eden Bakırlıoğlu, gübre ve ilaç fiyatlarında da ciddi artışlar yaşandığına dikkat çekti.

‘ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETTİLER’

Borcu olan üreticilerin üzümünü tüccara 60-65 liradan satmak zorunda kaldıklarını belirten Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Zararına mal sattı insanlar. Yurttaş zararına mal satarken de iktidar oturdu bunu seyretti. Çok geç açıklanmış ve beklentinin çok uzağında kalmış bir fiyat bu. Adeta insanlara ‘serbest piyasada ölümü gösterdiler şimdi sıtmaya razı ediyorlar’. Üreticilerin bir bölümü için TMO’nun bu saatten sonra fiyat açıklamasının da hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten düşük fiyattan üzümünü sattı. İşçi çalıştırmış parasını ödemek zorunda. Bankaya borcu var, ödeme yapmak zorunda.”

‘TRAKTÖRÜNÜ SATAMIYOR!’

Bakırlıoğlu, borçlarını kapatmak için traktörünü satmayı düşünen üreticiler olduğuna dikkat çekerek, “Ancak satamıyorlar. Neden? Çünkü alan yok. Herkes traktörünü satılığa çıkarmış” diye konuştu.

FİYATLAR BEKLENTİNİN ALTINDA KALIYOR

Fındık, buğday, arpa, zeytinyağı alım fiyatları da üreticilerin beklentisinin altında kalmıştı. Fındıkta çiftçinin beklentisi kilogram başına en az 300 liraydı. Ancak TMO Giresun kalite fındığın alım fiyatını kilogram başına 255 lira, levant kalite fındığın kilogram fiyatını da 250 lira olarak açıklamıştı. Buğdayda TMO’nun açıkladığı fiyat ton başına 16 bin 500 liraydı. Oysa üreticiler en az ton başına 20 bin lira fiyat bekliyordu. Buğdayda açıklanan fiyat beklentilerin altında kalmıştı. Arpada da alım fiyatı ton başına 12 bin 750 lira olarak belirlendi. Ancak arpa için de beklenti en az 17 bin liraydı.

Zeytinyağında TARİŞ’in 2025-2026 sezonu için açıkladığı fiyatlar ise daha sonra iktidar tarafından enflasyonla mücadele gerekçesiyle düşürülmüştü. Fiyat 320 liradan 290 liraya indirilmişti.