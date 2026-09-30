İktidar geçim mücadelesi veren çalışan ve emeklilere yapılan zam oranlarıyla övünüyor: Yoksulluğu hiç görmüyorlar

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi önündeki eylemde emekli polis, “geçinemediğini” belirterek intihar etti. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında aylık alıyor. Asgari ücret de açlık sınırının altında bulunuyor. Memur maaş zamları ise enflasyon karşısında düşük kalmış durumda. Buna karşın iktidar maaş, ücret ve aylıklar konusunda mevzuatta ve sözleşmede öngörülen artışlar dışında yeni düzenleme yapmıyor. İktidar muhalefetten gelen eleştirilere ise 2002 yılı ile karşılaştırma yaparak karşılık veriyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana maaş, aylık ve ücretlerdeki artışlar oranlanıyor. Meclis’te muhalefet milletvekilleri dezenflasyon sürecinin çalışan ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, ücret, maaş ve aylıklarda artış yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. İktidardan ise hep benzer yanıtlar geliyor.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren’in soru önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekliler konusunda, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 28. maddesi gereği toplu sözleşmeyle belirlenen oranda ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 55. maddesi gereği her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılmaktadır.”

Şimşek, halen açlık sınırının altında bulunan asgari ücret konusunda ise, “İş Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenmektedir” demekle yetindi. Şimşek, 2026 yılında en düşük memur maaşında yüzde 39.38 oranında, en düşük emekli aylığında yüzde 39.52 oranında ve asgari ücrette sene başından geçerli olmak üzere yüzde 27.01 oranında artış yapıldığını anımsattı.

YÜZDELİK ARTIŞLARLA ÖVÜNDÜ

Şimşek, daha sonra ise AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı ile karşılaştırma yaparak, şöyle devam etti:

“Tüm bu artışlarla birlikte, 2002 yılının aralık ayından 2026 eylül ayına kadar en düşük memur maaşında reel olarak yüzde 274 oranında, en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 648 oranında ve asgari ücrette reel olarak yüzde 218 oranında artış sağlanmıştır.”