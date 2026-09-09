Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidar kamu işletmelerini özelleştirdi, elde kalan KİT’lere ‘reform’ hazırlıyor: Plan yükleniyor...

İktidar kamu işletmelerini özelleştirdi, elde kalan KİT’lere ‘reform’ hazırlıyor: Plan yükleniyor...

9.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Mustafa Çakır
Takip Et:
İktidar kamu işletmelerini özelleştirdi, elde kalan KİT’lere ‘reform’ hazırlıyor: Plan yükleniyor...

Kamu işletmelerini birer birer özelleştiren iktidar, elde kalan az sayıda kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) için yeni planlama yapıyor. KİT’lerde “yönetişim reformu” adı altında yeni düzenlemeler yapılacağı bildirildi. Bu “reformun” içerisinden neler çıkacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP), KİT’lerle ilgili hedeflere de yer verildi. “KİT yönetişim reformu” başlığı altında kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğin güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması, ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerin sürdürülmesi ile kârlılık, etkinlik ve verimliliğin daha yüksek düzeylere çıkarılmasının sağlanacağı belirtildi. Kamu mali disiplinini güçlendirmek amacıyla farklı statülerde yer alan kamu işletmelerinin izlenmesi, KİT’lerin muhasebe sistemlerinin etkinliğinin atırılması ve mali yapılarının güçlendirilmesinin sağlanacağı bildirildi. 

‘YÖNETİŞİM REFORMU’

KİT’lerin faaliyetlerini makroekonomik, sektörel, sosyal politikalarla uyum içerisinde ve kamu maliyesinde sürdürülebilirliği destekleyen bir anlayışla etkin ve verimli bir şekilde sürdürmesinin sağlanacağı, KİT “yönetişim reformuna” yönelik düzenlemelerin hayata geçirileceği kaydedildi. 

OVP’de KİT “yönetişim reformu” kapsamında uluslararası operasyonları olan şirketlerin küresel rekabet gücünü yükseltmek için düzenleme yapılacağı bildirildi. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliğinin artırılacağı da kaydedildi.

İlgili Konular: #özelleştirme #kamu #işletme #OVP