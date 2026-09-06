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İktidar, köprü ve yolları satışa çıkardı: 'Mantıkla açıklanacak bir durum değil!'

İktidar, köprü ve yolları satışa çıkardı: 'Mantıkla açıklanacak bir durum değil!'

6.09.2026 15:29:00
Güncellenme:
Çağdaş Bayraktar
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İktidar, köprü ve yolları satışa çıkardı: 'Mantıkla açıklanacak bir durum değil!'

İktidar, İstanbul Boğazı’ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çok sayıda otoyol ve çevreyolunun özelleştirilmesi için karar aldı. Ekonomist E. Onur Çanakçı, köprülerin satışa çıkarılmasını eleştirerek, “Darphane gibi para basan iki tane boğaz köprüsünü özelleştirmek izaha muhtaç” dedi.
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Ekonomide hedeflerine ulaşamayan iktidar, şimdi de köprü ve yolları satışa çıkardı. 

İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile pek çok otoyol ve çevreyolu için özelleştirme kararı alındı.

"MANTIKLA AÇIKLANABİLECEK BİR KARAR DEĞİL"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararı gazetemize değerlendiren Ekonomist E. Onur Çanakçı, “Bu, mantıkla açıklanabilecek bir karar değil” dedi.

Hedeflere ulaşamayan ancak kullanım garantisi olduğu için sürekli zarar eden işletmelere de dikkat çeken Çanakçı, “Zafer Havalimanının maliyeti 50 milyon avro. Bu sapma ile giderse eğer taahhüt süre sonuna kadar, sözleşme süresi sonuna kadar milletin cebinden çıkacak para 208 milyon avro olacak. Böyle zarar eden yerler dururken darphane gibi para basan iki tane boğaz köprüsünü özelleştirmek izaha muhtaç” ifadeleri kullandı. 

‘13 GÜNLÜĞE EŞDEĞER’

Satışın 185 milyar liraya planlandığını iddialarına da değinen Çanakçı, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer bu iddia doğruysa, bu para ocak ayında ödediğimiz 453 milyar liralık faizin 13 günlüğüne eşdeğer. Bu kadar kar eden bir işletmenin gelirini özel sermayeye bırakması, oradan geçenlerin maliyetini artıracaktır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli.”

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