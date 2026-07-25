İktidar önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda farklı bir yol izledi: Muhalefeti susturma taktiği!

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün akşam “torba teklif” görüşülürken, muhalefet değişiklik önergeleri vermeye devam etti. Ara ara da yoklama talep edildi. Bu sırada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Meclis geleneğinde muhalefet değişiklik önergesi verir, çoğunluğunu iktidar üyelerinin oluşturduğu komisyon da bu değişiklik teklifine “katılmadığını” belirtir, ardından da muhalefet milletvekili önergesi ile ilgili 5 dakika süren konuşma yapardı.

Önceki gece muhalefetin yoklama taleplerine kızan iktidar taktik değiştirdi. Muhalefetin teklifle ilgili değişiklik önergeleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, “toplantı yeter sayımızı vardır, katılıyoruz” dedi. Yani iktidarın çoğunlukta olduğu komisyon, muhalefetin verdiği değişiklik önergesilerine destek vermeye başladı. Komisyon değişiklik önergesine katıldığı zaman önerge üzerinde konuşma yapılmadan doğrudan genel kurulun onayına sunuluyor. Teklif sahibi muhalefet partisi önerge üzerinde konuşamıyor. Genel kurulda da iktidar çoğunlukta olduğu için komisyonun katıldığı önerge genel kurulda reddediliyor. AKP, Meclis içtüzüğünde yer alan bu düzenlemeyi uygulamaya başlayınca tartışma çıktı. Muhalefet böyle bir usul olmadığını vurguladı. İtiraz etti.

İÇTÜZÜĞE UYGUN!

Meclis'i yöneten MHP’li Başkanvekili Celal Adan, içtüzükteki maddeyi okudu. Adan, “İç Tüzük’ün 87. maddesinin dokuzuncu fıkrası: ‘Başkan, önergeye katılıp katılmadığını komisyona sorar. Komisyon katılmama gerekçesini kısaca açıklayabilir. Komisyonun katılmadığı önerge, sahibi tarafından beş dakikayı geçmemek üzere açıklanabilir. Önerge sahibine, gerekçesinin okunmasını istediği önerge hakkında söz verilmez.’ Önergeye katıldığına göre konuşma veremem; İç Tüzük burada” dedi.

‘DEMOKRASİYE UYMAZ’

O sırada halen CHP’nin Grup Başkanvekili olan Murat Emir, “Sayın başkan, tutumunuz İç Tüzük’e, Meclis teamüllerine ve demokrasi anlayışına asla uymamaktadır” dedi. Bunun üzerine Başkanvekili Celal Adan usul tartışması açtı. AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, uygulamanın içtüzüğe uygun olduğunu savundu.

‘MECLİS’İN KAPATILMASIDIR’

Murat Emir, “Bu, fiilen Meclis’in kapatılmasıdır” diyerek tepki gösterdi. AKP’liler ise muhalefeti sürekli yoklama istemekle eleştirdi. Emir, “Bakın, bu yolu bir kere açarsanız... Bir kere açmaya çalışıldı, kapandı, bir daha bu Meclis’te müzakere olanağı kalmaz, bu, Meclis’in kapanması anlamına gelir” dedi.

‘DARBE GİRİŞİMİDİR’

Emir, şunları söyledi:

“Bakın, sizin aklınız mantığınız varsa böyle saçma sapan bir yola girmeyin... Eğer bunu da böylesine İç Tüzük’ü çiğneyerek, anayasayı çiğneyerek kaldırırız derseniz bunun anlamı Meclis’in ilga edilmesidir, bunun anlamı darbe girişimidir! Biz bunu asla kabul etmeyiz, haddinizi bilin, yerinizi bilin, bu Meclis’e böyle bir kara gece yaşatmayın. Sayın Başkan, siz de buna alet olmayın.”

Başkanvekili Adan, bu uygulamanın daha önce de yapıldığını söyledi. İktidar ile muhalefet arasında tartışma çıktı. O sırada CHP’de olan Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Hakkımız değil mi! Muhalefet konuşmasın mı istiyorsunuz ?” diyerek tepkisini dile getirdi. AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “Siz yoklama istedikçe getireceğiz, bütün komisyonlarda yapacağız” dedi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Değerli milletvekilleri, burada beraber mesai arkadaşlığı yaptığımız, kendi konularına hâkim olan arkadaşlarımızdan da rica ettim ben, İç Tüzük’ün 87. maddesi açık: ‘Komisyonun katıldığı önerge üzerinde konuşma yapmak veya gerekçe okutmak mümkün değildir. Nitekim, Meclis’in uygulaması da bu yönde gelişmiştir” dedi. Daha sonra birleşime 5 dakika ara verildi.

AKP’DEN GERİ ADIM

Aranın ardından AKP geri adım atarak, bu uygulamaya son verdi. Muhalefetin önergeleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, “katılmadıklarını” belirtmeye başladı. Muhalefet temsilcileri de önergeleri üzerinde yine önceden olduğu gibi konuşma yapmaya devam etti.