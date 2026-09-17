İktidar operasyonlarla fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışırken, verilen cezaların azlığı dikkat çekti: 80 markete 100 milyon lira!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel’in soru önergesine verdiği yanıtta, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya göre, “tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde taraflardan birinin diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin taraf olmasına sebep olan faaliyetlerinin” haksız ticari uygulama olarak tanımlanarak yasaklandığını belirtti.

31 BİN İŞLETME DENETLENDİ

Bolat, bu kapsamda, piyasadaki fiyat hareketlerinin yakından takip edildiğini, bakanlığa gelen tüm ihbar ve şikâyetlerin incelendiğini, üretici, tedarikçi, perakende işletmeler ile elektronik ticaret pazar yerlerinin günlük ve rutin olarak denetlendiğini bildirdi. Bu denetimlerin sonuçlarıyla ilgili olarak da yanıtta şöyle denildi:

“Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında, 2026 yılında ülke genelinde yaklaşık 31 bin işletme ile 336 bin ürün denetlenmiş olup, 80 market işletmesine yaklaşık 100 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.”