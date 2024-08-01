İktidar yine sözünü tutmadı: 'Yasalar ne işe yarar?'

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:03

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:03

6 Şubat depremlerinde yüzbinlerce yurttaş, evleriyle beraber eşyalarını da kaybetti. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 22 Şubat’ta eşya yardımı yapılacağı açıklandı. Yurttaşlara form doldurulmaları çağrısında bulunuldu. Buna karşın önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşya yardımının yapılmayacağını açıkladı.

Cumhuriyet'e konuşan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, karara ve kararın Hatay Valisi tarafından açıklanmasına tepki gösterdi. Dönemin İçişleri Bakanı’nın açıklamasını anımsatan Kara, “AFAD ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu yardımları dağıtacağı da aynı açıklamada ifade edilmişti. İki kanaldan yapılacak bu yardım, yurttaşlarımızda çok haklı bir beklenti meydana getirdi. Çünkü deprem, sadece binaların yıkılmasına yol açmadı; bina ayakta kalsa bile eşyaların zarar görmesine sebep oldu. Canını kurtarabilen yurttaşlarımız, yıllar boyunca didinerek aldıkları her şeyi enkaz altında bıraktı” dedi.

“İKİ GEREKÇE DE TEMELSİZ”

Yurttaşların bu yardımı “yarasına merhem olacak, yaşamlarını yeniden kurmalarını sağlayacak bir uygulama “olarak gördüğüne dikkat çeken Kara, “Fakat iktidar, bu vaadini bütünüyle unuttu. Biz hatırlatmaya çalışınca ya sessizlikle geçiştirildik ya da kaçamak yanıtlar aldık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay’a geldiğinde AFAD’ın yaptığı harcamaları göstererek, eşya yardımı olmayacağını, resmi olmayan biçimde doğruladı. Sonra da Vali Mustafa Masatlı’nın 7269 sayılı kanuna atıf yaparak eşya yardımında bulunmayacaklarını kamuoyuna açıklamış oldu” ifadelerini kullandı. Bu iki gerekçenin de güçlü bir temelden yoksun olduğunun altını çizen Kara, bu durumu şu sözlerle açıkladı:

“BÖYLE BİR HÜKÜM YOK”

“Birincisi, AFAD, 15 Temmuz’da açıkladığı harcama tablolarına göre, bugüne kadar, deprem bölgesinde, farklı kalemlerde 110 milyar lira harcamış. Bağış hesabında toplanan para ise 138 milyar lira. Aradaki 28 milyar liralık meblağ nasıl değerlendirilecek, bilmiyoruz. Faize yatırmaktan, böylece parayı işletmekten söz ediliyor ama bu miktarla, pekala eşya yardımları da yapılabilirdi. İkincisi, 7269 sayılı kanuna baktığımızda da eşya yardımını yasaklayan ya da koşula bağlayan bir hüküm göremiyoruz.

“YASALAR NE İŞE YARAR?”

Konunun muhatabının İçişleri Bakanlığı olduğunu da vurgulayan Kara, sözlerine şöyle devam etti: Bu kararı vermek de açıklamak da Hatay Valisinin yetki alanına girmiyor. Yurttaşlarımıza bekledikleri açıklamayı İçişleri Bakanlığı yapsın, sözlerinden neden döndüklerini izah etsinler. Kısacası, iktidar, depremzede yurttaşlar ve onların acıları, kayıpları ile kendi ajandası arasında bir tercihte bulundu. Kanunların karmaşık dilini kalkan olarak kullanarak, sorumluluğu bakanlıktan valiliğe yıkarak yaptı bunu. Üstelik ortada, eşya yardımında kullanılabilecek onlarca milyar liralık kaynak var.

Yasalar da bütçeler de yurttaşların refahı, esenliği için yapılır. Hatay’da ve diğer deprem illerinde bir buçuk yıldır yaşadığımız zor koşulları, acıları gidermeyecekse; kayıplarımızı telafi etmeyecekse bu yasalar, bütçeler ne işe yarar?”