İktidara göre özelleştirilen ya da özelleştirilecek yerler ‘atıl ya da verimsiz kamu varlıkları’...: Gerekçe buldular!

İktidarın ekonomideki 3 yıllık yol haritası olan Orta Vadeli Program’da (OVP) özelleştirme hedefine de yer verildi. Bu yıl 107.3 milyar lira gelir hedeflenen özelleştirmelerden, gelecek yıl 183 milyar lira bekleniyor. 2028’de 163.5 milyar lira olması beklenen özeleştirme gelirinin 2029 yılında da 143 milyar lira olması öngörülüyor. OVP’de özelleştirmelere “tam gaz” devam edileceği mesajı verilirken, kapsamdaki ya da yeni kapsama alınacak yerler için de “atıl ya da verimsiz kamu varlıkları” tanımlaması yapıldı. OVP’de şöyle denildi:

“Özelleştirme kapsam ve programında bulunan veya yeni alınacak atıl ya da verimsiz kamu varlıkları, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde halka arz, gelir ortaklığı, işletme hakkının verilmesi ile benzeri yöntemlerden de yararlanılarak şeffaf, rekabetçi ve açık ihaleler yoluyla ekonomiye kazandırılacaktır.”

KÖİ’LERE DEVAM

Muhalefetin sık sık bütçeye ek yük getirdiği gerekçesiyle eleştiri konusu yaptığı KÖİ projeleri de devam edecek. OVP’de KÖİ projelerinin makroekonomik politikalar, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak ve dengeli bir risk paylaşımı ile maliyet etkinliği gözetilerek planlanacağı ve yürütüleceği bildirildi.

KAMU TAŞITLARI

OVP’de kamu taşıtları konusunda da değerlendirmelere yer verlidi. Kamu taşıtlarının kullanımının ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirileceği, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edileceği ve zorunlu hallerde sınırlı yeni taşıt edinimlerinde yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilmeye devam edileceği bildirildi.