İktidara yakın gazeteci Hadi Özışık'tan dikkat çeken çıkış: 'Fatma Betül Sayan Kaya her an konuşabilir'

Fon krizinin yankıları sürerken, iktidara yakınlığı ile bilinen gazeteci Hadi Özışık'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HER AN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPABİLİR"

Fon skandalının kilit ismi olan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştüğü ve kendisinin 'her an önemli açıklamalar yapabileceğini' ileri süren Özışık, şunları kaydetti:

"Fatma Betül Sayan Kaya ile birebir konuştum, her an çok önemli açıklamalar yapabilir. Peki bugüne kadar kimsenin sormadığı o soruyu soruyorum: Bu işin içine girmeye onu kim teşvik etti? Sizce kim?"