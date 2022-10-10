İktidara yakın gazeteden uyuşturucu provokasyonu: İBB'nin dediler bakın kimin çıktı!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:47

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, "İBB aracında uyuşturucu skandalı" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde taşındığı ortaya çıktı. Yapılan aramada 24 kilo 550 gram toz Esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Adana'da 2 Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı" ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama gecikmedi. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir"

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK ŞİRKETİ KİME AİT?

Platform Turizm Taşımacılık Şirketi, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın sahibi Albayrak ailesinin damadı Adem Altunsoy'a ait.

Albayrak ailesinden Nuri Albayrak’ın damadı olan Adem Altunsoy, AKP döneminde İBB’den 8 yılda toplam 212 ihale almasıyla gündem olmuştu.