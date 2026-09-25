İktidara yakın sendikadan araç teslim şovu

İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sendikalarının teşkilat çalışmalarını daha etkin yapması ve üyelere daha iyi hizmet verilmesi için şubelerine 27 yeni araç alımı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Araçları şube başkanlarını teslim ettiklerini belirten Tufanoğlu “Teşkilatımıza hayırlı olsun” notunu düştü. Tufanoğlu’nun yaptığı paylaşımda görülen Renault Megane Sedan marka araçların tanesinin fiyatı 2.2 milyon liradan başlıyor.

‘LÜKS VE SEFAHAT İÇİNDE YAŞAMAKTADIRLAR’

Aynı işkolunda yer alan Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp söz konusu araç alımlarına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. "Memur yoksulluk sınırının altında sendika saltanatta" nitelendirmesini yapan Demiralp, “Memurların yüzde 90’ı yoksulluk sınırı altında maaş alırken, bırakın yeni araç almayı, halihazırdaki araçlarının masraflarını karşılayamazken, memurun hakkını savunacak sendikaların idarecileri lüks ve sefahat içinde yaşamaktadırlar. Bu ibret tablosuna hem halkımızın hem memurlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.