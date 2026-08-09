İktidarın barınma krizine gerekçesi: ‘Gençlerin ayrı ve bağımsız yaşama arzusu...’

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün YENİ Parti’nin “giderek derinleşen barınma krizinin nedenlerinin ekonomik ve sosyal sonuçları ile çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla” verdiği Meclis araştırma öngergesinin görüşülmesine yönelik teklifi ele alındı. Öneri üzerinde AKP grubu adına Ankara Milletvekili Orhan Yegin konuştu.

ARTIŞI KABUL ETTİ

Konut kiralarındaki, konut fiyatlarındaki artışı kabul eden Yegin, pandemi döneminde üretimin durması, lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle konut fiyatlarının 4-5 kat arttığını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşının ürettiği “Dünya savaşı çıkıyor” paniğinin “insan hareketliliği” oluşturduğunu belirten Yegin, bu durumun da sadece bizde değil Avrupa’da ve birçok yerde konut ve kira fiyatlarının artışlarında ciddi bir sebep olduğunu söyledi. Yegin, sonrasında yaşanan deprem felaketinin de “ikamet hareketliliği” yarattığını, bunun da konut fiyatlarını etkilediğini bildirdi.

‘MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM’

Kira ve konut fiyatı artışında bunların dışında başka nedenler de sıralayan Yegin, “Sosyolojik değişim, artık gençlerin daha erken ailelerinden ayrı ve bağımsız yaşama arzusunun artması ve benzeri birçok şey bizi konut fiyatlarında ciddi bir artışa doğru götürdü; bunlar sebepler, bunlarla mücadele etmemiz lazım. Bu sebeplerin arkasına giremeyiz ama hükümeti suçlamak, ‘hiçbir şey yapmadı’ demek, bu, vicdana ve insafa sığmaz” dedi. Yegin, daha sonra TOKİ’nin yaptığı konutlar ile AKP döneminde yapılan yurtlar hakkında bilgi verdi.

‘SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ’

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Yegin’e tepki göstererek, şunları söyledi:

“Bir iktidar, 24 yılın sonunda asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin 500 lira ama ortalama kira 30 bin liraysa ve burada ‘hükümeti mi suçlayacaksınız, iktidarı mı suçlayacaksınız?’ diyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Emlakçılar Odası’nı mı suçlayacağız? Kimi suçlayacağız? Bir maaş bir kiraya denk gelmiyorsa, karşılamıyorsa kimi suçlayacağız? Olaya doğru yerden bakmamız lazım.”