İktidarın ekonomide önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını belirleyen OVP yayınlandı

2027-2029 dönemini kapsayan OVP dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Geçen yıl açıklanan OVP ile yeni OVP’de yer alan hedeflerin karşılaştırması özetle şöyle:

ENFLASYON ŞAŞTI

Geçen yıl yayınlanan OVP’de bu yıl için enflasyon hedefi yüzde 16’ydı. Gelecek yıl yüzde 9’a, 2028’de ise yüzde 8’e inmesi öngörülmüştü. Merkez Bankası da son enflasyon raporunda gelecek yıl için yüzde 15 enflasyon öngörmüştü. Merkez Bankası’nın 2028 tahmini ise yüzde 9’du. Hedefler altüst oldu. Yeni yayınlanan OVP’de bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 28.4’e çıktı. Gelecek yılki hedef yüzde 21. Enflasyonun 2028’de yüzde 13.5’e inmesi öngörülüyor. Tek hane hedefi ise yüzde 9 ile 2029 yılına kaldı.

BÜYÜME AŞAĞI ÇEKİLDİ

Geçen yıl açıklanan OVP’de bu yıl için büyüme öngörüsü yüzde 3.8’di. Gelecek yıl için yüzde 4.3, 2028 için de yüzde 5 hedefine yer verilmişti. Yeni yayınlanan OVP’de büyüme hedefi aşağıya çekildi. Bu yıl için tahmin yüzde 3.3’e indirildi. Gelecek yıl için yüzde 4.2, 2028’de yüzde 4.6, 2029’da ise yüzde 5 hedefi konuldu.

İDDİALI HEDEF

Geçen yılki OVP’de kişi başına gelirin bu yıl 18 bin 621 dolar, gelecek yıl 19 bin 710 dolar, 2028’de ise 20 bin 987 dolar olacağı tahminine yer verilmişti. Yeni OVP’de kişi başına gelirin bu yıl 20 bin 523 dolar, gelecek yıl 22 bin 285 dolar, 2028’de 23 bin 419 dolar ve 2029’da 24 bin 842 dolar hedefi konuldu.

İŞSİZLİK HEDEFLERİ

Geçen yıl açıklanan OVP’de işsizliğin bu yıl yüzde 8.4 olması, gelecek yıl 8.2’ye, 2028’de de 7.8’e düşmesi öngörülmüştü. Yeni OVP’de işsizlik hedefi bu yıl için yüzde 8.1, gelecek yıl için yüzde 8, 2028 için yüzde 7.8 ve 2029 için de yüzde 7.6 olarak öngörüldü.

DENGE BOZULDU

Geçen yılki OVP’de dış ticaret dengesinin bu yıl 96 milyar dolar, gelecek yıl 99 milyar dolar, 2028 yılında da 102 milyar dolar açık vermesi öngörülmüştü. Yeni OVP’de açık artışı öngörüldü. Dış ticaret dengesinin bu yıl ve gelecek yıl 105 milyar dolar, 2028’de 108.5 milyar dolar, 2029’da da 110 milyar dolar açık vereceği hedeflendi.

CARİ AÇIK BÜYÜYOR

Geçen yılki OVP’de cari açığın bu yıl 22.3 milyar dolar, gelecek yıl 20.5 milyar dolar, 2028 yılında da 18.5 milyar dolara inmesi hedeflenmişti. Yeni yayınlanan OVP’de cari açık büyüyor. Cari işlemler dengesinin bu yıl 47.5 milyar dolar, gelecek yıl 38.5 milyar dolar, 2028’de 37 milyar dolar, 2029’da da 35.5 milyar dolar açık vermesi öngörülüyor.

ÖZELLEŞTİRMEDE ‘DEV’ BEKLENTİ!

İktidar köprü ve otoyolları özelleştirme kapsamına alırken OVP’de de özelleştirme gelirleri yukarı yönlü revize edildi.

Geçen yılki OVP’de bu yıl için 185 milyar lira özelleştirme geliri hedeflenmişti. Gelecek yıl için hedef 70 milyar lira, 2028’de ise 30 milyar lira öngörülmüştü. Yeni OVP’de bu yıl için hedef 107.3 milyar liraya indirilirken, gelecek yıl için hedef 183 milyar liraya, 2028 için 163.5 milyar liraya, 2029 için de 143 milyar liraya çıkarıldı.

BÜTÇEDE SEÇİM İZİ

Geçen yılki OVP’de bu yıl için 2.7 trilyon TL bütçe açığı öngörülmüştü. Gelecek yıl için de 2.7 trilyon lira, 2028’de 2.8 trilyon lira açık hedeflenmişti. Yeni OVP’de bütçe açığı bu yıl için 2.6 trilyon liraya indirilirken, seçimin de gündeme geleceği gelecek yıllar için devasa açık öngörüldü. Bütçenin gelecek yıl 3.8 trilyon lira, 2028’de 4.1 trilyon lira, 2029’da 4.3 trilyon lira açık vermesi öngörülüyor.

FAİZE TRİLYONLAR GİDECEK

Önceki OVP’de faiz giderlerinin bu yıl 2.7 trilyon lira, gelecek yıl 3.1 trilyon lira, 2028’de de 3.3 trilyon lira olacağı hedeflenmişti. Yeni OVP’de bütçedeki faiz giderlerinin bu yıl 2.8 trilyon liraya, gelecek yıl 3.9 trilyon liraya, 2028’de 4.6 trilyon liraya, 2029’da da 5.2 trilyon liraya çıkması öngörüldü.

PETROL TAHMİNİ

OVP’de ham petrolün varil fiyatı bu yıl için 88 dolar, gelecek yıl için 76 dolar, 2028 için de 72 dolar olarak öngörüldü.

TURİZMDE DÜŞÜŞ

Turizm gelirlerinde beklenti düşürüldü. Geçen yıl yayınlanan OVP’de turizm gelirleri bu yıl için 68 milyar dolar olarak önörülmüştü. Yeni OVP’de 65 milyar dolara indirildi.

VERGİ GELİRİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yeni OVP’de merkezi yönetim bütçesi kapsamında vergi gelirlerinde de büyük artış öngörüldü. Bu yıl için vergi gelirlerinin 14.5 trilyon lira olması, gelecek yıl ise 19.9 trilyon liraya çıkması hedefleniyor.