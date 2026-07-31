İktidarın ilk sözünü 2009 yılında verdiği Sivas-Erzincan YHT Projesi aradan geçen yıllara karşın tamamlanamadı

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı tarafından 2009 yılında sözü verilen, sözleşmesi 2017 yılında yapılan ve 6 etaptan oluşan Sivas -Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi’ne son üç yıldır yatırım programından ayrılan ödeneğin “bin lira” olduğuna işaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sarıgül, şu sorulara yanıt istedi:

“Son üç yıldır Sivas-Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi için ayrılan bin TL tutarındaki ödenek ‘iz ödenek’ midir? Eğer ‘iz ödenek’ ise, söz konusu proje fiilen durdurulmuş mudur? 2009 yılında sözü verilen ve Erzincan halkının 17 yıldır beklediği Sivas-Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin hangi yıl ve hangi etaplar itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır? Aynı dönemde sözleşmesi imzalanan veya yatırım programına alınan diğer yüksek hızlı tren projelerinde fiili yapım süreci ve ödenek aktarımı sürdürülürken, Sivas-Erzincan Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin yıllardır yalnızca ‘iz ödenekle’ yatırım programında tutulmasının gerekçesi nedir?”

BAKANDAN YANIT

Önergeye yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sivas-Erzincan Hızlı Tren Projesi’nin Sivas-Zara arasındaki (5 km-24 km’leri arası) 19 km’lik kesimindeki altyapı yapım işlerinde yüzde 62.4 fiziki ilerleme sağlandığını bildirdi.

ÖDENEK TEMİNİ!

Bakan Uraloğlu, söz konusu proje kesimindeki imalatların tamamlanmasına yönelik ödenek temini ve hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, “Projenin kalan 228 km’lik kesimindeki altyapı, üstyapı ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon (EST) işlerine yönelik proje, keşif ile birlikte finansman teminine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.