İktidarın yanıt vermediği soru önergelerinin sayısı 14 bine yaklaştı

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın’ın soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, 28. yasama dönemi soru önergelerinde 11 Ağustos itibariyle son durumu paylaştı. Yanıta göre toplam 47 bin 134 önergeden 13 bin 950’sinin yanıtlanmadığı ilan edildi. Bu dönemde sadece 6 bin 13 önerge süresi içinde yanıtlandı. 26 bin 251 önergeye ise süresi geçtikten sonra yanıt geldi.

ADALET BAKANLIĞI İLK SIRADA

En fazla önergeye yanıt vermeyen bakanlık Adalet Bakanlığı oldu. Bakanlık 2 bin 482 önergeyi yanıtsız bıraktı. Sağlık Bakanlığı da 2 bin 383 önergeye yanıt vermedi. Üçüncü sırada İçişleri Bakanlığı yer aldı. Bu bakanlık 2 bin 204 önergeyi yanıtlamadı.

Milletvekillerinin en fazla soru önergesi yönelttikleri bakanlık 6 bin 634 önerge ile Adalet Bakanlığı oldu. Milletvekillerinin en fazla soru önergesi yöneltikleri ikinci bakanlık 5 bin 908 önerge ile İçişleri Bakanlığı. Üçüncü sırada da 4 bin 853 önerge ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanıtlamadığı soru önergesi sayısı ise bin 862 oldu.

BAŞKANLIKTAN YAZI

Yanıtta, önceki yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de başkanlık tarafından 05.12.2023, 28.06.2024, 05.12.2024, 24.06.2025, 05.12.2025 ve 18.06.2026 tarihlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlıklara yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma durumunu gösteren yazılar yazıldığı bildirildi. Bu yazılarda yazılı soru önergelerine süresi içinde cevap verilmesi ve verilecek cevapların TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması talep edildi.