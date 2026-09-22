İktisatçı Prof. Dr. Karatepe, fon krizine geç müdahaleyi değerlendirdi: ‘Yetkililer müdahale etmedi mi yoksa edemedi mi?’

Prof. Dr. Karatepe, “fon depremini” değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçen kasım ayındaki açıklamasına işaret eden Karatepe, “Herkes durumu görüp işaret etmesine karşın yaklaşık 1 yıllık gecikme var” dedi. Karatepe, fonlarda payları olanların ciddi zararlara uğrayacaklarını belirtti.

‘SİYASİLERİN DE OLMASI LAZIM’

Sorumluluğun sadece bürokrasi ile sınırlandırılamayacağına işaret eden Karatepe, şöyle devam etti:

“Bu işin içinde siyasilerin de olması lazım. Hazine ve Maliye Bakanı ‘sorun var’ diyor. Müdahale etmesi gereken kurum sorunu farkediyor. Müdahale etmiyor mu? Edemiyor mu? Müdahale edemiyorsa bunu kim önledi? Bu sorun yetkililerce farkedilmiş olmasına karşın neden 10 aydan uzun bir süre müdahale için beklendi? Müdahale edilmemesi ya da edilememesi birilerinin sistem içerisinden parasını çıkarmasına izin vermek için mi yapılmıştır? Bu haklı bir soru. Herkesin soruna işaret etmesine karşın kimsenin müdahale etmemesi bu fonların içerisinde parası olan ayrıcalıklı kişilerin, grupların sistem içinden çıkmasına izin vermek için mi yapılmıştır? Eğer böyle birileri varsa, kim bunlar? Yüksek tutarda satış yapıp çıkanlar kim?”

‘KAMUOYUNA AÇIKLANMALI’

Prof. Dr. Karatepe, kayıtların devlette olduğunu, kimlerin yüksek tutarda satış yaparak sistemden çıktığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında İsviçre’ye para aktarıldığının ortaya çıktığına işaret eden Karatepe, “Bu sadece haklarında işlem yapılan fon yöneticileri ile sınırlı bir işlem olamaz. Bunun siyasi tarafı ya da siyaset kurumu ile ilişkisinin de mutlaka ortaya çıkarılması gerekiyor. Müdahale sadece fon yöneticileri ile sınırlı tutulamaz. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından bile gündeme getirilmesinin üzerinden ancak 10 ay sonra müdahale yapıldı. Bu süre içinde bu fonlardan büyük miktarda çıkış yapan kişilerin kim olduklarının açıklanması ve onların da varlıklarına el konularak haklarında işlem yapılması gerekir” diye konuştu.

Karatepe, SPK’nin tasfiye kararı alınan fonların tasfiye sürecini 6 aya çıkarması konusunda da, “Bu durum müdahalede geç kalan SPK, fonların tasfiye edilmesinde de gecikiyor mu sorusunu gündeme getirdi” dedi.