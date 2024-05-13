İlber Ortaylı LÖSEV’de söyleşi yapacak

İlber Ortaylı, 20 Mayıs saat 19.00’da Lösante Konferans Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:27
İlber Ortaylı LÖSEV’de söyleşi yapacak
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Lösante Hastanesi ve LÖSEV vakfı işbirliğiyle İlber Ortaylı, 20 Mayıs saat 19.00’da Lösante Konferans Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek.



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