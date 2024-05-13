İlber Ortaylı LÖSEV’de söyleşi yapacak
İlber Ortaylı, 20 Mayıs saat 19.00’da Lösante Konferans Salonu’nda söyleşi gerçekleştirecek.
Lösante Hastanesi
ve LÖSEV vakfı işbirliğiyle İlber Ortaylı, 20 Mayıs saat
19.00’da Lösante Konferans Salonu’nda söyleşi
gerçekleştirecek.
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