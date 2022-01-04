İlber Ortaylı’nın halk sağlığı uzmanı kardeşi uyardı: Şubat başına kadar eş dostla görüşmeyin
Türk Tarihçi İlber Ortaylı'nın halk sağlığı uzmanı kız kardeşi Nuriye Ortaylı, sosyal medya hesabından koronavirüsün omicron varyantına karşı uyarılarda bulundu.
Koronavirüsün omicron varyantının diğer varyantlara göre çok daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı. Tüm uzmanlar halkın tedbir almasına yönelik çağrılar yaparken, Sağlık Bakanlığı herhangi bir tedbir açıklamadı.
Tüm dünya tedbir üstüne tedbir açıklarken Türkiye'de ise vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Uyarı üstüne uyarı yapan uzmanlar, böyle giderse şubat ayında vaka sayısının 100 bini bulmasından endişe ettiklerini açıkladı.
Konuyla ilgili bir uyarı da tarihçi İlber Ortaylı'nın halk sağlığı uzmanı kız kardeşi Nuriye Ortaylı'dan geldi. Ortaylı, imkanı olan herkesin uzaktan çalışmaya geçmesi gerektiğini söyledi.
ALIŞVERİŞİ KISA TUTUN, KISA MESAFELERE YÜRÜYÜN
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar"
İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar.— Nuriye Ortaylı (@carice01) January 3, 2022
NURİYE ORTAYLI KİMDİR?
1977 yılında girdiği Hacettepe Tıp Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.
Daha sonra 1986 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi'nde 4 yıl uzman olarak çalıştı.
Nuriye Ortaylı, yetenekli ve deneyimli bir halk sağlığı profesyoneli. RMNCH sorunları hakkında derin bir bilgi birikimini, ülke katılımı ihtiyacına ve haklara saygıya duyarlı bir şekilde getiriyor. Nuriye, üreme sağlığı ve haklarıyla ilgili tüm tartışmalara değer katıyor.
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