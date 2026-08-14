İlçenin yaklaşık yarısı büyüklüğündeki alanı kapsayan 3. derece arkeolojik sit kararı iptal edildi

Antalya Kaş’ta Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla 85 bin 255 hektarlık alan için “3. derece arkeolojik sit alanı” kararından geri dönüldü. Yapılan itirazların ardından Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu konuyu görüşerek Bölge Kurulu’nun kararını iptal etti. Böylece ilçede planlama ve yapılaşma kısıtlamaları da ortadan kalkmış oldu. Kaş Belediyesi ve Kaş halkının hiçbir bilimsel inceleme yapılmadan çok geniş bir alan için verilen kararın kaldırılmasını olumlu bulduklarını belirttiler.

BÖLGE HALKINDAN İTİRAZ

İlçede çok sayıda mahalleyi etkileyen ve yapılaşma ile plan uygulamalarını durduran “3. derece arkeolojik sit alanı” kararı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22 Haziran 2026 tarihli kararıyla yürürlüğe girmişti. Sit alanı ilan edilen toplam 85 bin 255 hektarlık alan yeni kararla arkeolojik sit alanında planlama ve yapılaşma durdurulmuştu.

Geniş bir alanı kapsayan arkeolojik sit kararı, ilçe halkı ve ilgili kesimlerin tepkisine neden olmuştu. Kararın yürürlükte olduğu dönemde, söz konusu alanlarda her ölçekteki plan uygulamaları durdurulmuş ve yapılaşma süreçleri önemli ölçüde kısıtlanmıştı. Yapılan itirazların ardından konu Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na taşındı. Yüksek kurul, itirazları değerlendirerek 29 Temmuz 2026 tarihli ve 4254 sayılı kararıyla Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun sit kararını iptal etti.

‘HER ÖLÇEKTEKİ PLAN’

Kaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22 Haziran 2026 tarih ve 22144 sayılı kararıyla ilçede 85 bin 255 hektarlık alanın ve yaklaşık 3 bin 849 hektarlık planlı alanın 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiği anımsatıldı. Belediye açıklamasında söz konusu kararın, “her ölçekteki plan uygulamalarını durdurduğu” belirtilerek yapılan itirazlar sonucunda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından iptal edildiği bildirildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı’nın 11 Ağustos 2026 tarihli yazısı da belediyeye tebliğ edildi. Kaş’ta geniş bir alanı etkileyen 3. derece arkeolojik sit alanı kararı yürürlükten kalkmış oldu. Kararın iptaliyle sit kararının getirdiği planlama ve yapılaşma kısıtlamaları kalkmış oldu.