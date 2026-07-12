İlde tamamı özel hukuk tüzel kişilerine ait toplam 136 işletme izinli maden ruhsatı bulunuyor

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergede, Elazığ’ın Maden ilçesinde yaklaşık 30 milyar dolarlık rezerv içerdiği ifade edilen sahada, Cengiz Holding bünyesindeki Port Madencilik Ticaret AŞ’nin 2.2 milyar lirayla kazandığı ihale kapsamında bakırın yanı sıra altın ve çinko çıkarılmasının da planlandığına dikkat çekildi. Çıkarılan madenlerin ise Maden ilçe merkezindeki mevcut altyapı yerine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gezin’e taşınarak buradan sevk edilmesinin öngörüldüğüne işaret edilen önergede, “Bu tercihin sonucu olarak Gezin Tren İstasyonu çevresinde doğal SİT alanı ve tarım arazisi niteliği taşıdığı ifade edilen bölgede altyapı çalışmaları yürütülmekte, demiryolu genişletmeleri ve ağaç kesimleri yapılmaktadır. Bermaz Ovası ve Hazar Gölü havzasını doğrudan etkileyebilecek bu müdahaleler bölgesel ölçekte ekolojik sorunlar üretebilecek riskleri barındırmaktadır” denildi. Önergede, Elazığ’da kaç maden işletmesi bulunduğu, faaliyette bulunan maden işletmelerinin işledikleri maden cinsleri hakkında sorular yöneltildi. Önergede ayrıca madenin çıkarıldığı yerdeki ulaşım alt yapısı yerine Gezin Tren İstasyonu’nun lojistik merkez olarak belirlenmesinin nedenleri hakkında da bilgi talep edildi.

136 RUHSAT

Bakan Bayraktar yanıtında, çıkarılan madenlerin neden başka bir yere taşınacağı hakkında bilgi vermedi. Yanıt, Elazığ’daki sahaların özel sektör tarafından işletildiğini de ortaya koydu. Yanıta göre, Elazığ’da tamamı özel hukuk tüzel kişilerine ait olan toplam 136 adet işletme izinli maden ruhsatı bulunuyor. Bu sahalarda bakırdan altına, çinkodan demire kadar birçok maden yer alıyor. Elazığ’daki arama safhasında bulunan ruhsatlar konusunda ise arama sonucuna göre yapılacak tespit ve belirlemelere göre diğer aşamalara geçilip geçilmeyeceğine karar verilecek.