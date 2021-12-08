İletişim Başkanlığı 393 bin TL’ye dezenfekte edilecek
İletişim Başkanlığı, Ankara’daki hizmet binasının dezenfekte edilmesi için tam 393 bin TL’lik bir ihale düzenledi.
Harcamaları ve personel sayısı ile sık sık gündem olan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İletişim Başkanlığı’nın dezenfekte edilmesi için yüz binlerce liralık bir ihale düzenlendiği açığa çıktı.
BirGün'ün aktardığına göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İletişim Bakanlığı’nın 1 Kasım tarihinde “Hizmet Binası Dezenfeksiyon Uygulaması” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihale kapsamında İletişim Başkanlığı’nın Ankara’da bulunan binasının dezenfekte edileceği belirtildi.
2 Aralık’ta açıklanan ihale sonuç ilanına göre de İletişim Başkanlığı ile Arvend Gıda Elektronik Tekstil Turizm İnşaat Şirketi arasında tam 393 bin TL’lik bir sözleşme imzalandı. İletişim Başkanlığı, şirketten binayı 30 gün içerisinde dezenfekte etmesini istedi.
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