İletişim Başkanlığı, kamuya alımlarda gelenek haline gelen kuralı uygulamayacak: KPSS’siz alım

İletişim Başkanlığı, sınavla 15 iletişim uzman yardımcısı alınacağını duyurdu. Sınava başvurabilmek için aranan şartlar içerisinde KPSS yok. Duyuruda, “Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır” denildi. Başvuruda bulunabilmek için en az dört yıllık lisans eğitimi veren; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden (5 kişi), iletişim fakültelerinden (8 kişi), mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümlerinden (2 kişi) veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekiyor.

Başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecek. Sınav başvurusu Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ BİN 100 LİRA

Sınav başvuru ücreti bin 100 lira. Ücreti ödemeyen aday sınava katılamayacak. Aday vazgeçerse ücret iade edilmeyecek.

Sınav ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav yani mülakat olmak üzere 3 aşamada yapılacak. Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar) arasından atama yapılacak kadro sayısının 20 katı aday “alan bilgisi yazılı sınavına” katılacak. Başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday da sözlü sınava girecek.

Sözlü sınav, ön eleme sınavı sonrasında yapılacak yazılı sınavdan sonra olabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav yapılmadan da olabilecek.

Adaylar, sınava 7 gün içerisinde itiraz edebilecek. Adaylar soru itirazı ücreti olarak başvuru sırasında 250 lira ödeyecek.