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İlginç kaza: Yoldan çıkan araç, su kanalının üzerinde ilerledi

İlginç kaza: Yoldan çıkan araç, su kanalının üzerinde ilerledi

22.07.2026 22:46:00
Güncellenme:
İHA
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İlginç kaza: Yoldan çıkan araç, su kanalının üzerinde ilerledi

Bartın’da ana yoldan çıkan araç, yaklaşık 50 metre boyunca su kanalının üzerinde seyretti. Takla atan aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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Edinilen bilgiye göre, Bartın-Amasra yolunda seyir halindeki bir araç, demir bariyerlerin bulunmadığı bir noktada yoldan çıktı.

Araç, yaklaşık 50 metre su kanalının üzerinde seyretti. Bariyerler nedeniyle ana yola tekrar çıkamayan araç, takla atarak durabildi.

İlginç kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kazadan kurtulduğu belirlendi. 

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı yol aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlgili Konular: #Bartın #kaza