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İlhan öğretmenin şüpheli ölümü: Gölden cansız bedeni çıkarıldı

İlhan öğretmenin şüpheli ölümü: Gölden cansız bedeni çıkarıldı

15.09.2026 10:12:00
Güncellenme:
İHA
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İlhan öğretmenin şüpheli ölümü: Gölden cansız bedeni çıkarıldı

Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni, İznik Gölü'nde sahilden yaklaşık 50 metre açıkta bulundu.

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Yalova'da yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan Algınkaplan için Orhangazi ilçesi İznik Göl’ünde başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

Deniz polisi, kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre açıkta tespit etti. Sudan çıkarılan Algınkaplan’ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğullarının sudan çıkarıldığı sırada göl kenarında bekleyen annesi Hatice ve babası Sadettin Algınkaplan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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ARAYIP 'GEZECEĞİM' DEMİŞ

Yalova Abdülhamithan Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Algınkaplan’ın, ilk ders gününün ardından okuldan çıktığı, saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söylediği öğrenilmişti. Algınkaplan’ın babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobili göl kenarında bulunurken, cep telefonu ve kıyafetleri de göl sahilinde bulunmuştu. Bunun üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.

İlgili Konular: #öğretmen #İznik Gölü

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