İlim Yayma’nın Saidi Kürdi sempozyumuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve oğlu ile Diyanet İşleri Başkanı’nın katılması dikkat çekti: Diyanet kendi raporunu görmezden geldi!

Nurcuların vakfı olan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği “13. Uluslararası Bediüzzaman (Saidi Kürdi) Sempozyumu” tepkilere neden oldu.

DOĞUDAN BATIYA 37 ÜLKEDEN KATILMCI YER ALDI

Sempozyuma Türkiye’den yanı sıra Pakistan, Irak, Suriye, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan, Fas; İngiltere, ABD ve Rusya’nın aralarında olduğu toplam 37 ülkeden 262 tebliğ sunuldu. Söz konusu sempozyum geçen hafta pazar günü başladı ve yarın bitmesi planlanıyor. Sempozyumun açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşma yapması dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEKİ CEMAATLERLE YAKIN İLİŞKİYE GİREN SURİYE YETKİLİLERİ KATILDI

Sempozyumun konuşmacıları arasında ise dikkat çeken gerici isimler yer aldı. Bu kapsamda; Nurcuların akademik elebaşısı olarak bilinen Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak yer aldı. Bu iki ismin yanı sıra sempozyumda Suriye Evkaf (Vakıflar) Bakanı Muhammed Ebulhayr Şükrü ile Suriye Arap Cumhuriyeti Müftüsü Dr. Usame er-Rifâî katıldı. Bu iki isim; özellikle HTŞ’nin Suriye’nin yönetimini ele geçirmesiyle Türkiye’deki tarikat ve cemaatlerle yakın ilişkiye giren isimler olması bakımından dikkat çekti. Ayrıca HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da sempozyumu takip etti.

7 ALT GRUPLA FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sempozyum kamuoyunun tepkisine neden olurken, Diyanet’in 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin ardından hazırladığı ve kamuoyunda “Gizli Tarikatlar Raporu” olarak bilinen metinde Nurcular hakkında yazılanlar akıllara geldi. Söz konusu raporda; Nurculuk hareketi “Risale-i Nur Grupları” olarak adlandırılıp 7 farklı grupta ele alındı. Bu kapsamda Saidi Kürdi ve Nurculuk için tartışmalı konuların olduğunun vurgulandığı belgede; “Saidi Kürdi ve Nurculuk”un ayrışmaya sürükleyen bir cemaat anlayışının olduğu, Saidi Kürdi’nin eserleri “Risalei Nur”un Kuran’ın bir mucizesi olarak gösterildiği belirtildi.

KÜRTÇÜLÜKTEN FETÖ SAVUNUCULUĞUNA KADAR FAALİYETLER

Belgede Nurcuların “Med-zehra” ve “Zehra” gibi alt kollarının “Kürtçülük ve Kürdistan” gibi ayrılıkçı eylemlerde bulunduğu ve tehlike oluşturduğu vurgulanırken, Yeni Asya grubunun ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’yü destekleyen içerikte yayınlar yaptığı kaydedili. Rapordaki bu tespitlere karşın Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş’un söz konusu sempozyuma katılması da kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı.