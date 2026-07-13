İlk 6 ayda 150 kadın cinayeti, 151 şüpheli ölüm: 'Kutsal aile söylemleriyle gerçekleri örtemezsiniz!'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2026'nın ilk altı ayına ilişkin kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini açıkladı.

Basın toplantısında yakınlarını kaybeden aileleri, kadın örgütleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Platformun açıkladığı verilere göre ilk 6 ayda 150 kadın öldürüldü, 151 kadın ise şüpheli ölü bulundu. Geçen yıl ilk 6 ayda 136 öldürüldüğü de veriler arasında yer aldı. 2026 yılının ilk altı ayında öldürülen 150 kadının 64'ü eşleri tarafından öldürüldü.

17 kadın birlikte olduğu erkek, 10 kadın eskiden evli olduğu erkek, kadın ise eskiden birlikte olduğu erkek tarafından yaşamdan koparıldı. 10 kadın akrabası, 9 kadın babası, 6 kadın oğlu ve 2 kadın ise kardeşi tarafından öldürüldü.

9 kadın tanıdığı biri tarafından öldürülürken, 17 kadının failler yakınlığı tespit edilemedi. Öldürülen kadınların yüzde 92'si evde öldürüldü ve yüzde 52'si ateşli silahlarla katledildi. Ayrıca, öldürülen kadınların yüzde 5'inin koruma kararı varken katledildiği ortaya çıktı.

2026 yılında öldürülen 150 kadının 50’sinin öldürüldüğü sırada yanında bulunan bir kişi de öldürüldü ya da yaralandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Konuşma yapan Platformun Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, şüpheli kadın ölümlerinde delillerin ilk saatlerde toplanmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Kav, birçok dosyada gerekli incelemeler yapılmadan soruşturmaların kapatılmaya çalışıldığını belirtti.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının ardından kadınların yeterince korunmadığını ve 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmadığını söyleyen Kav, devletin görevinin yalnızca failleri cezalandırmak değil, kadınları şiddete uğramadan önce korumak olduğunu ifade etti. Şüpheli kadın ölümlerindeki artışın da bu tablonun bir parçası olduğunu dile getirdi.

VERİLER BENZER

Verilerin benzer olduğuna dikkat çeken platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Kutsal aile söylemleriyle gerçekleri örtemezsiniz. Gerçek burada, bu tabloda, delilerde, yıllardır bunu raporlayıp analiz ettiğimiz gerçeğin ta kendisi. Bu yüzden bir kez daha aynı gerçekleri tekrar etmek durumunda kalıyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar kutsal aile deseniz de, kadınlar evlerinde en yakınlarındaki erkekler tarafından ve ateşli silahlarla öldürülmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MÜCADELE SÜRECEK

Verilerin benzer olmasına karşın şüpheli kadın ölümlerinin her geçen gün arttığına vurgu yapan Ataselim, "Şüpheli kadın ölümleri, kadın cinayetlerini geçiyor artık. Geçtiğimiz yıl bu gerçeği ortaya koyduk. Bu 6 aylık verilerde de bütün yılları karşılaştırdığımızda şüpheli kadın ölümlerini büyük oranda hızlı bir şekilde artışa geçtiğini ve kadın cinayetlerini de geçtiğini görüyoruz. Biz bunları konuşurken ülkenin gündeminde yetkililerin gündeminde kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri olamadı bir türlü" dedi.

"Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek" diyen Ataselim, "Öldürülen kadınların aileleriyle birlikte ve sizlerle birlikte bu mücadeleyi sürdürecek olan bizleriz" dedi.

AİLELERDEN ADALET ÇAĞRISI

Temsilcilerin konuşmaların ardından yakınlarını kaybeden aileler söz aldı.

Şüpheli şekilde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Havin Aşkan'ın ağabeyi Bedirhan Aşkan, Büyükçekmece'de denizde elleri ve ayakları bağlanmış, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler'in annesi Gülizar Sezer, Siirt'te 2 yıldır kayıp olan 4 çocuk annesi Mekiye Akyel'in ablası Halime Pilgir, Sefaköy'de çalıştığı binanın 3. katından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsniye Yıldırım, şüpheli şekilde ölü bulunan Eda Küçükbaltacılar'ın annesi Nurhayat Küçükbaltacılar, Bornova’da havlupana asılı halde ölü bulunan Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, Kastamonu’da evinde ölü bulunan üç çocuk annesi Elif Özkan’ın ağabeyi Orhan Karadağ ve Ankara'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ceren Ünal'ın annesi Yurdagül Doğan birer konuşma yaptı. Aileler etkin soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirterek adalet çağrısında bulundu.

Delillerin toplanmadığını, kamera kayıtlarına ve dosya içeriklerine erişemediklerini, bazı şüphelilerin serbest bırakıldığını belirten aileler, "Dosyalar kapatılmasın, etkin soruşturma yürütülsün, katiller korumasın ve en ağır cezayı alsın. Çocuklarımız için adalet istiyoruz başka evlatlar katledilmesin" çağrısında bulundu.

Aileler, adalet sağlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.