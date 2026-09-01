İlk altı ayda, hem hayatdışı hem hayat branşında sınırlı azalışlar var: ‘Poliçe’ yerinde saydı!

Sigorta sektörü, poliçe sayısı açısından yılın ilk altı ayını düşüşlerle tamamladı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) güncel verilerine göre Ocak-Haziran 2026’da, Ocak-Haziran 2025 kıyasla hayatdışı branşında satılan poliçe (dönem içi yazılan) sayısı yüzde 0.7 azalarak 47 milyon 23 bin adet oldu.

Hayat braşında da (dönem sonu yaşayan) poliçe ve sertifika sayısı yüzde 0.9 düşüşle 36 milyon 38 bin adede indi. Yılın ilk üç ayında ise hayatdışında yüzde 0.3 düşüş olurken hayatta yüzde 2.9 artış vardı.

NAKLİYAT ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk altı ayıyla ilgili verilere hayatdışının alt branşları açısından bakıldığında, sektörün lokomotifi konumundaki zorunlu trafik sigortasında (yeşil kart hariç) yüzde 4.1 artışla 12 milyon 589 bin poliçe kesildiği görülüyor. Yeşil kart poliçesi de yüzde 16.4 artışla 140 bini aştı. Diğer oto branşı olan kaskoda ise yüzde 1.5 düşüşle 4 milyon 274 bin poliçe kesildi. İlk üç ayda yüzde 20.9 düşüş yaşanan sağlık branşında kısmi bir toparlanma oldu.

Poliçe sayısı yüzde 5.4 düşüşle 2 milyon 438 bin oldu. Buna karşın seyahat sağlıkta yüzde 37.1 artışla 2 milyon 570 poliçeye ulaştı. Yüzde 95.4 artışla 1 milyon 424 bin adedi aşan nakliyat ise dikkat çekti. Ayrıca zorunlu deprem hariç yangın ve doğal afetlerde poliçe sayısı yüzde 11.2 düşüşle 3 milyon 92 bine indi.