İlk duruşmada tahliye edilmişti: Gazeteci Ali Çağatay ikinci duruşmada beraat etti

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin yaptığı “polis içindeki köstebekler” paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay’ın yargılanmasına İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Yaklaşık 3 ay tutuklu kalan Çağatay, ilk duruşmada yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Çağatay, gazeteciler arasında yanlış bilgi verenler olabileceğini ancak bunun bütün meslek mensuplarına mal edilemeyeceğini ifade etti. “Genellemeler çok tehlikelidir. Genelleme yaparsanız bütün gazetecileri içeri atabilirsiniz” diyen Çağatay, 35 yıldır gazetecilik yaptığını ve birçok kanalın kuruluşunda yer aldığını anlattı.

Geçmişte yaptığı bazı haber ve açıklamaların daha sonra doğrulandığını örneklerle anlatan Çağatay, dava konusu paylaşımının da ilerleyen süreçte doğrulanacağına inandığını söyledi.

İddianamede haberin tamamen yalan olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadığını savunan Çağatay, savcılığın kullandığı ifadelerin de haberin doğru olabileceği ihtimalini dışlamadığını ileri sürdü. Çağatay, suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatini talep etti.

Çağatay’ın avukatı Turgut Kazan da haberin yanlış olduğunun ortaya çıkmadığını ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Çağatay’ın paylaşımının ifade özgürlüğü ve haber verme hakkı sınırlarını aştığını öne sürdü.

Savcı, Çağatay’ın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İKİ SUÇLAMADAN DA BERAAT

Mahkeme, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yönünden Çağatay’ın paylaşımının kamu barışını bozmaya elverişli olmadığına ve paylaşım sonucunda toplumda huzursuzluk ya da olay çıkmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

“Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçlaması yönünden de paylaşımın Emniyet Teşkilatı’nın tamamını aşağılama niteliği taşımadığına, Emniyet içerisindeki bir grubun sorumlu tutulmasının amaçlandığına karar veren mahkeme, Çağatay’ın bu suçtan da beraatine hükmetti.