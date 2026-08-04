İzmir’de Menderes Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak operasyonunda 13 kişi gözaltına alınırken Çiçek’in evinde ve belediye binasında arama başlatıldı. Peki, İlkay Çiçek kimdir, kaç yaşında? Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek neden gözaltına alındı?

İLKAY ÇİÇEK KİMDİR?

30 Ocak 1986'da Menderes'te doğan İlkay Çiçek, evli ve iki çocuk babasıdır.

İlköğretim eğitimini Menderes'te tamamlayan Çiçek, 2003 yılında Gaziemir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Eskişehir Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde sürdürdü.

2019 yılında yapılan seçimlerde Menderes'in en büyük mahallelerinden biri olan Cüneytbey Mahallesi'nde açık ara oy farkıyla seçimi kazanarak muhtar seçilen Çiçek, bu göreviyle mahallesine hizmet etti.

İlçede ilk kez kurulan Menderes Kent Konseyi'ne başkan adayı olan Çiçek, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve muhtarların desteğiyle seçimi açık ara kazanarak Menderes Kent Konseyi'nin ilk başkanı oldu.

Muhtarların desteğiyle Menderes Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini de üstlenen Çiçek, doğup büyüdüğü Menderes'e hizmet etme amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

İlkay Çiçek, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşların desteğiyle Menderes Belediye Başkanı seçildi.

İLKAY ÇİÇEK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.