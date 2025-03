Yayınlanma: 25.03.2025 - 18:32

İlker Canikligil’in, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışmalara yol açarken, İletişim Başkanlığı dijital medya koordinatörü Aslan Değirmenci, Canikligil’in sözlerini eleştirerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını duyurmuştu. Canikligil gözaltına alındı. Peki, İlker Canikligil kimdir? İlker Canikligil neden gözaltına alındı? Yönetmen İlker Canikligil'in filmleri

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.

1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi. 2006 yılında akademiden istifa etti, aynı yıl Ecinniler isimli dizinin pilot bölümünü yönetti ve kurgusunu yaptığı Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.

İLKER CANİKLİGİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil gözaltına alındı.

Canikligil, soruşturma başlatılmasına sebep olan yayında şunu demişti:

"Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66."

EXECUTE ORDER 66 NEDİR?

"Execute Order 66," Star Wars evreninde, Galaktik İmparatorluk'un iktidarını pekiştirmek için Jedi Tarikatı'na karşı verilen emir olarak bilinir. Bu emir, Star Wars: Bölüm III – Sith'in intikamı filminde önemli bir rol oynar.

Emir, Klon Ordusu'na, Jedi Şövalyeleri’ni öldürmelerini ve onları ihanete uğratmalarını söyleyen bir komuttur. Bu emir, İmparator Palpatine tarafından gizlice, tüm klon askerlerine yönelik olarak verilmiştir. Sonuç olarak, Klonlar, Jedi'ları hedef alarak büyük bir soykırım yaparlar, bu da Jedi Tarikatı’nın neredeyse tamamen yok olmasına yol açar.

"Order 66," Star Wars evreninde, iktidarın bir şekilde kötüye kullanılması ve bir halkın (Jedi'ların) yok edilmesi simgesi haline gelmiştir. Bu olay, Star Wars serisinin karanlık ve dramatik yönlerinden biridir.

İLKER CANİKLİGİL FİLMLERİ

1992 Nöbetçi

1994 Ağaç

1995 Uçmak İstiyorum

1998 Kedi Gözü

2001 Simulacra

2006 Gen

2011 Tolerans

2017 Şarap ve Yumurta

2017 Kutu

2017 Allegretto

2018 İspanya'da Yağmur