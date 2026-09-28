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İlker Sungurlar kimdir? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar ne iş yapıyor?

İlker Sungurlar kimdir? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar ne iş yapıyor?

28.09.2026 11:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İlker Sungurlar kimdir? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar ne iş yapıyor?

Avukat Feyza Altun, 5 yıl önce evlendiği eşi İlker Sungurlar'dan ayrıldığını duyurdu. Peki, İlker Sungurlar kimdir? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar ne iş yapıyor?
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Avukat Feyza Altun, eşi İlker Sungurlar’la ilişkisinin sona erdiğini duyurdu. Altun, Sungurlar’ın yaklaşık iki aydır başka bir kadınla görüştüğünü öne sürerek eşine ait olduğunu belirttiği mesajları Instagram hesabından peş peşe paylaştı. Peki, İlker Sungurlar kimdir? Feyza Altun'un eşi İlker Sungurlar ne iş yapıyor?

İLKER SUNGURLAR KİMDİR? 

İlker Sungurlar 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Sungurlar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. İlker Sungurlar, etkinlik yönetimi, pazarlama, reklam ve marka iletişimi alanında faaliyet gösteren bir iş insanı olarak biliniyor.

İLKER SUNGURLAR'IN ÖZEL HAYATI

Feyza Altun ve İlker Sungurlar 2021 yılında evlendi. Evliliklerinin ardından bir dönem ayrılık yaşayan Altun ve Sungurlar, daha sonra yeniden bir araya geldi. Çift, 2024 yılında ilişkilerine ikinci bir şans verdiklerini kamuoyuyla paylaşırken yeniden evlilik planlarından da söz etti.

İkilinin ilişkisi ilerleyen dönemde yeniden gündeme geldi. 28 Eylül 2026 tarihinde Feyza Altun, İlker Sungurlar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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