İlkokul çocuklarına AKP propagandası… Malatya'da okul açılışı töreninde AKP'li İl Başkanı çocuklara AKP yatırımlarını anlattı!

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 150 bin 515 öğrenci ve 12 bin 953 öğretmen, yaz tatilinin ardından Mehmet Miraç Gülalioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başladı. Törende öğrencilere hitap eden AKP İl Başkanı Ali Bakan, "Güçlü bir hükümet var, güçlü bir devletimiz var. Bu kadar kısa bir sürede deprem öncesindeki sınıf sayısını yüzde 15 artırmış bulunuyoruz" dedi.

Bakan küçük çocuklara AKP propagandası yapmayı şöyle sürdürdü: "6 Şubat depreminin derin izlerini taşıyan vilayetimizde bugün geldiğimiz noktada artık deprem öncesinden sınıf sayısı olarak yüzde 15 daha fazla bir hale gelmiş Malatya ile karşı karşıyayız. Güçlü bir hükümet var, güçlü bir devletimiz var. Bu kadar kısa bir sürede deprem öncesindeki sınıf sayısını yüzde 15 artırmış bulunuyoruz. Tabii, 2025-2026 yılı inşallah ülkemiz için, milletimiz için, tüm eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”