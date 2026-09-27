Özata Denizcilik hisselerindeki işlemleriyle gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında SPK incelemesinin genişletildiği öne sürüldü. Kaya çiftinin mal varlıklarına yönelik tedbir talebinde bulunulduğu da bildirildi. Peki, İlyas Kaya kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya kaç yaşında, nereli? İlyas Kaya ne iş yapıyor?

İLYAS KAYA KİMDİR?

22 Ekim 1984'te Hakkari'de doğan İlyas Kaya, 2002-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. 2008-2013 yılları arasında çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi gördü.

İLYAS KAYA NE İŞ YAPIYOR?

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Kaya, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlaşmış bir hekim ve akademisyendir.

İLYAS KAYA VE FATMA BETÜL SAYAN KAYA NE ZAMAN EVLENDİ?

İlyas Kaya ile Fatma Betül Sayan Kaya 2010 yılında evlendi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.